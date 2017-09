Politie pakt 'wasstraatdieven' op

De verdachten zitten vast (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

LEEK - Drie mannen uit Leek en Haule zijn opgepakt, omdat ze verdacht worden van inbraken bij autowasstraten in Drenthe, Groningen en Friesland.

De verdachten van 24, 25 en 26 jaar zitten voorlopig vast.



"In de afgelopen weken is het zeker zes keer voorgekomen dat geldautomaten in autowasstraten open zijn gebroken. De verdachten hadden het daarbij voorzien op contant geld", meldt de politie.



De politie kwam het drietal op het spoor dankzij beelden van bewakingscamera's en door tips.