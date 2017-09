Theatergroep herdenkt verongeluke Lorenzo (19) uit Emmen

De theatergroep heeft een herdenkingsplekje ingericht voor Lorenzo (foto: Kelly de Haan/Young Ones)

EMMEN - Theatergroep Young Ones heeft een herdenking gehouden voor de plotseling overleden Lorenzo Fasano uit Emmen.

De 19-jarige Lorenzo kwam afgelopen weekend om het leven bij een scooterongeluk. Een meisje van 16 dat ook op de scooter zat, werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.Lorenzo was lid van de theatergroep Young Ones in Zwolle. Zij hadden net zaterdag een feestelijke start achter de rug van het nieuwe theaterseizoen.De theatergroep wilde met de bijeenkomst de ouders en de familie van Lorenzo steunen en ook de spelers van de theatergroep gelegenheid bieden om bij de dood van de Emmenaar stil te staan.