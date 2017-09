Vrijheidsbeeld met volume naar Assen

Kunstenares Natasja Bennink werkt aan het beeld (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Aan de Kop van de Vaart komt een vrijheidsbeeld, staand op hunebedstenen. De Ezingse kunstenares Natasja Bennink maakte het beeld. "Het beeld heeft meer rondingen dan het Amerikaanse vrijheidsbeeld, zodat het gezelligheid en warmte uitstraalt."

Geschreven door Tiffany Frasa

"Als je goed kijkt, zie je dat de kroon op het hoofd maar zes punten heeft, in plaats van zeven", zegt Bennink. "Dit verwijs naar de zes etsstoelen van Assen."



Bruine bonen

Het beeld krijgt geen fakkel in de hand, maar een Campbell-bonenblik van Andy Warhol, zodat de link met de expositie in het Drents Museum snel gelegd wordt. Het is ook een verwijzing naar Bartje.



Twaalf inzendingen

Bennink is gekozen uit twaalf inzendingen. Waarom? Dat weet ze niet. "Dat moet je de jury vragen", lacht ze. Annemiek Rens van het Drents Museum weet het wel. "Ze wist een perfecte mix te maken tussen de geschiedenis van Drenthe en het vrijheidsbeeld. We waren het unaniem eens dat zij het moest gaan doen."



The American Dream

De tentoonstelling The American Dream begint op 19 november, maar op 16 november hoopt het Drents Museum het beeld al te plaatsen. Na de tentoonstelling, op 27 mei, gaan de hunebedstenen die bij het beeld horen weer terug naar het atelier om ergens anders gebruikt te worden. Wat er daarna met het beeld gebeurt, weet Rens nog niet.