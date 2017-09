Buurtbemiddeling in Emmen gaat door

Buurtbemiddeling in Emmen wordt verlengd (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

EMMEN - Het project buurtbemiddeling in Emmen wordt in ieder geval verlengd tot en met 2018.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het college van burgemeester en wethouders en de woningbouwcorporaties stellen hiervoor gezamenlijk 62.500 euro beschikbaar. De gemeente Emmen neemt een bedrag van 26.500 euro voor haar rekening.



Meer dan dertig conflicten opgelost

Buurtbemiddeling is op 1 oktober 2015 gestart en wordt betaald door de gemeente, welzijnsorganisatie Sedna en woningcorporaties Domesta, Lefier en Woonservice. Ook wordt er samengewerkt met de politie en bewonersorganisaties van verschillende wijken en dorpen.



In twee jaar tijd zijn er meer dan 30 burenconflicten opgelost door 22 getrainde vrijwilligers. Daarom wordt het verlengd tot eind 2018. Daarna wordt er opnieuw een besluit genomen over het project.



'Grote overlast wordt voorkomen'

"Met buurtbemiddeling wordt er in de helft van de gevallen voorkomen dat irritaties tussen buren uitgroeit tot grote overlast", aldus burgemeester Eric van Oosterhout. "Dit dankzij vrijwilligers uit onze gemeente."