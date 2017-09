'Amir mogelijk voor november naar ouders'

EMMEN - Er is een reële kans dat het doodzieke jongetje Amir uit Emmen vóór november weer bij zijn ouders komt. Dat zegt de Raad voor de Kinderbescherming.

Vanmorgen werd bekend dat de machtiging voor de uithuisplaatsing is verlengd tot 5 november. Maar dat betekent niet dat Amir ook daadwerkelijk tot die tijd uit huis is geplaatst."De ouders en de gezinsvoogd moeten nu een oplossing voor de problemen zoeken. Als de gezinsvoogd denkt dat Amir terugkan, gaat de kinderbescherming dit toetsen. Amir kan dan terug naar zijn ouders, zonder tussenkomst van de rechter", vertelt regiodirecteur Robert Vonk van Kinderbescherming Noord-Nederland.Vorige week werd het terminaal zieke jongetje uit huis geplaatst bij zijn ouders in het asielzoekerscentrum in Emmen. Een precieze oorzaak is niet helemaal duidelijk geworden. Dat Amir en zijn ouders in een asielzoekerscentrum verblijven, lijkt in elk geval niet de oorzaak te zijn."Asielzoekerscentra zijn in principe goed in staat om goede huisvesting te bieden. En er zijn ook al aanpassingen geweest in het huis van Amir en zijn ouders", vertelt Robert Vonk van de kinderbescherming. Volgens hem gaat het om een 'combinatie van allerlei zaken'. Vanwege de privacy wil Vonk niet uitwijden over de oorzaak.