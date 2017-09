Toestellen TUI mogelijk gestationeerd op Groningen Airport Eelde

EELDE - Reisorganisatie TUI is met Groningen Airport Eelde in gesprek over het stationeren van een vliegtuig op de luchthaven.

Dat schrijft Luchtvaartmagazine. Eigenlijk zouden vakantievliegers als TUI en Corendon straks van Schiphol naar Lelystad Airport moeten verhuizen. Daarmee krijgt Schiphol lucht om verder te groeien en wordt Lelystad een vakantieluchthaven. Maar de luchtvaartmaatschappijen willen niet.Topman Arjan Kers van TUI zegt in het interview dat er al afspraken zijn met Rotterdam en Eindhoven voor het stationeren van een Boeing 737. Zij gaan straks vakantievluchten uitvoeren vanaf de regionale luchthavens. “We vliegen al langer op beide luchthavens, maar maken er nu permanente bases van.”Volgens Kers is er vanuit de regio een groeiende behoefte onder consumenten om te vertrekken van luchthavens waar het minder druk is. Groningen Airport Eelde is daar een voorbeeld van. “We zijn in gesprek, maar we moeten de toestellen wel - in samenwerking met lokale reispartners - zien te vullen. Dat is een harde voorwaarde voor een gezonde operatie. Het is nog even de vraag of dat gaat lukken.”