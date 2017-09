Geadopteerde 'tweelingzussen' uit Hoogeveen blijken geen familie

HOOGEVEEN - "Na die test wordt de grond onder je weg gehaald", dat zei een van de twee zussen uit Hoogeveen in het programma Met het Oog op Morgen.

Marleen en Miranda zijn twee geadopteerde zussen uit Hoogeveen. Ze dachten tweeling te zijn, maar na een dna-test bleek dit toch niet zo.In de pubertijd had Marleen al het gevoel dat er iets niet klopte. Ze zagen een foto van hun moeder. "Maar wij lijken niet op haar", bekroop Marleen het gevoel, zo vertelt ze in het radioprogramma De twee deden een dna-test toen ze een uitzending van Zembla hadden gezien over fouten bij adopties. De uitslag: de zussen zijn geen tweeling. "Wij zijn niet eens bloedverwant", zegt Miranda. Een grote schrok voor de twee en voor hun adoptiemoeder.Gisteren maakte Zembla een uitzending over zogenaamde 'babyfarms' in de jaren '80 in Sri Lanka. Plekken waar vrouwen zwanger werden gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te voldoen. Of dit bij Marleen en Miranda het geval is weten ze niet.De uitzending van Zembla geeft Marleen een gevoel van rust: "Ik heb jarenlang iets gevoeld, maar ik kon het niet onder woorden brengen. Nu weet ik dat mijn gevoel klopte. En ik hoop echt dat die minister in Sri Lanka er iets aan gaat doen, dat hij zijn woord houdt."