Inwoner Midden-Drenthe omgekomen bij ongeluk op N50

De automobilist kwam in botsing met een vrachtwagen (foto: RTV Drenthe)

KAMPEN - De automobilist die vanochtend om het leven kwam bij een ernstig ongeluk op de N50 in Kampen, is een man uit Midden-Drenthe. Volgens de politie was hij 39 jaar.

Bij het ongeluk botsten een vrachtwagen en een auto op elkaar. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar voor de inzittende van de auto kwam de hulp te laat.



Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.