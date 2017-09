Dieven stelen voor 22.000 euro aan smartphones bij winkel in Assen

De telefoonwinkel is vandaag wel gewoon open gegaan (foto: Hjalmar Guit/RTV Drenthe)

ASSEN - Inbrekers hebben afgelopen nacht hun slag geslagen bij een telefoonwinkel aan de Rolderstraat in Assen.

Door met een moker de glazen deur in te slaan wisten ze binnen te komen. Volgens medewerker Philip Deetman is de schade zo'n 22.000 euro.



Van de inbraak zijn bewakingsbeelden gemaakt. "De daders waren slechts 54 seconden binnen. Hun gezichten zijn niet goed te zien op de bewakingsbeelden. We willen de beelden later vandaag op Facebook zetten", aldus Deetman.



Vijftig smartphones

De daders haalden waarschijnlijk zo'n vijftig smartphones uit de vitrines in de winkel. Die vitrines staan elke nacht open. Dat moet volgens Deetman van de verzekering. Hij verwacht dat de schade wordt vergoed. De eigenaar van de winkel wil maatregelen nemen om soortgelijke inbraken in de toekomst te voorkomen en denkt aan het plaatsen van rolluiken.



Open

De daders, twee mannen, sloegen rond 03.20 uur toe. Ondanks de tegenslag is de winkel vandaag wel opengegaan. De eigenaar is nog bezig aangifte te doen. De daders zijn spoorloos.