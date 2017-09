Shovel rijdt tegen boom in Eelde

Flinke schade aan shovel en boom (foto: Persbureau Meter)

EELDE - Een shovel is vanmiddag tegen een boom gebotst op de Watermolendijk in Eelde. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Wel is er aanzienlijke schade aan de shovel en de boom. De berging van het voertuig zal nog enige tijd in beslag nemen.



Waarom de shovel van de weg raakte en tegen de boom reed is niet bekend.