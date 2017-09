Vermist jongetje (3) in Hof van Saksen is terecht [update]

De politie is op zoek naar het jongetje (foto: RTV Drenthe) Ook een helikopter is ingezet (foto: RTV Drenthe)

NOOITGEDACHT - De peuter die vanmiddag een paar uur lang vermist was op vakantiepark Hof van Saksen, is terecht.

Het driejarige jongetje is in goede gezondheid aangetroffen. Volgens omstanders was hij waarschijnlijk het verkeerde huisje binnengelopen.



Grote zoekactie

De politie was massaal in het park aanwezig om te zoeken naar het jongetje. Er werd onder meer gezocht met honden.



Ook de ambulancediensten en de brandweer waren in het park aanwezig. Een politiehelikopter, speurhonden, een duikteam en de politie te paard hielpen met de zoektocht.