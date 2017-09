Kritiek Attero Wijster op plastic-rapport CPB

WIJSTER - Afvalverwerker Attero in Wijster heeft kritiek op het Centraal Plan Bureau (CPB). Het CPB concludeert in een onderzoek dat de huidige manier van inzamelen van afvalplastic weinig milieuwinst oplevert en dus weinig zin heeft.

Maar volgens Attero is het CPB te vroeg met haar kritiek omdat de recycling van kunststof verpakkingen nog maar in de kinderschoenen staat.Leon Dirrix van Attero in Wijster: "Het CPB concludeert dat het grootste deel van de plastic stroom bestaat uit pakjes en folies van slechte kwaliteit die niet erg geschikt is voor hergebruik. Maar daarom bouwen wij in Wijster voor 30 miljoen euro een fabriek die uit dit laagwaardige afval granulaatkorrels kan maken ."Attero ziet veel mogelijkheden om de kwaliteit van de recycling verder te verbeteren, maar kan dit niet alleen. Als een van de grootste verwerkers van kunststof verpakkingen ziet Attero de kwaliteit van het ingezamelde afval sterk afnemen.Dat komt volgens Dirrix omdat steeds meer gemeenten overgaan van inzamelen in plastic zakken naar containers: "Bij de doorzichtige plastic zakken zien de afvalophalers meteen als er iets in zit wat er niet in hoort. Bij containers niet. Wij zien van alles voorbij komen wat wel kunststof is maar wat er niet in hoort, van kapotte opblaasboten tot stofzuigerslangen. En uiteindelijk kunnen wij de met de gemeente afgesproken percentages over hergebruik niet meer halen, want wat er niet in zit, kunnen we er ook niet uit halen."Ook herkent Attero zich niet in de CPB-conclusie dat in het ingezamelde Groente-Fruit-en-Tuin afval (GFT) steeds meer plastic zit, zo'n 1 tot 2 procent, die uiteindelijk via compost op het land weer in het oppervlaktewater terecht komt. "Attero heeft slimme scheidingstechnieken waarmee het plastic uit het GFT verwijderd wordt. Deze bevat hierdoor gemiddeld maar 0,025 procent aan plastic. Attero levert bijna de helft van alle gft-compost in ons land en andere verwerkers leveren ook prima compost volgens de regels, dus ik herken die 1 tot 2 procent niet", zegt Dirrix. Het klopt volgens Dirrix wel dat mensen steeds vaker plastic bij het GFT-afval stoppen.Is nou het hele CPB rapport slecht? "Zeker niet, er staan ook conclusies in die voor ons, gemeenten en afvalinzamelaars een prikkel moeten zijn om het anders aan te pakken. We moeten met z'n allen zoeken naar meer innovaties waardoor we nog meer milieuwinst halen uit het recyclen van plastic. Bovendien is het beleid van de overheid om te groeien naar een circulaire economie waar grondstof afval wordt en daarna weer grondstof. Dat kost tijd. In die zin komt het CPB-rapport te vroeg" , aldus Dirrix.