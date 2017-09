Assen wil met e-bikes stad bereikbaar houden tijdens spits

De e-bikes op een rijtje (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

ASSEN - De gemeente Assen heeft vandaag een kleine dertig e-bike bedrijfsfietsen uitgereikt aan bedrijven en organisaties die aangesloten zijn bij Assen Slim Bereikbaar.

In Assen Slim Bereikbaar werken overheidsinstellingen, onderwijsorganisaties en bedrijven samen om Assen goed bereikbaar te houden tijdens alle wegwerkzaamheden. En de elektrische fiets kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.



"We vinden het belangrijk dat mensen de auto laten staan en voor kortere ritjes de fiets gaan gebruiken", zegt projectmanager Marco Attema. "We willen inzetten op bereikbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit."



Voorwaarden

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. "De fietsen moeten gebruikt worden tijdens de spits", aldus Attema, "want we willen spitsmijdingen realiseren. Maar medewerkers kunnen de fiets natuurlijk ook overdag proberen om te kijken hoe het is om op een e-bike te rijden. Een andere voorwaarde is dat mensen zo'n 100 kilometer per maand moeten rijden."



Provincie Drenthe

Ook de provincie Drenthe doet mee met twee e-bikes. "We zijn als provincie bezig om ons mobiliteitsbeleid aan te passen", zegt Ugo Lever. "Tot nu toe gaat 57 procent van de medewerkers in het provinciehuis dagelijks met de auto naar het werk. En dat moet anders natuurlijk."



"We willen medewerkers van de provincie ook stimuleren mee te doen met het zogeheten low-car diet", vertelt Lever. "Je kunt eten wat je wilt, maar je gaat wel elke dag op de fiets naar het werk. Natuurlijk met een helm op, want fietsen op een e-bike is heel anders dan op een gewone fiets."