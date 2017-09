AZC Assen officieel geopend

Het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat in Assen (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het nieuwe asielzoekerscentrum in Assen is vanmiddag officieel geopend. Er was al een tijdelijk azc in Assen, in afwachting van de verbouwing van het oude NAM-gebouw in de stad. Dat is nu helemaal gerenoveerd en verbouwd en ondertussen zijn de 480 vluchtelingen verhuisd.

Anderhalf jaar duurde het om het oude kantoorpand van de NAM om te bouwen tot kamers en appartementen voor duizend vluchtelingen. In totaal zijn er 59 appartementen gebouwd en de rest van het gebouw bestaat uit kamers voor alleenstaande asielzoekers.



In Drenthe sloten afgelopen jaar drie asielzoekerscentra. Dat betekent dat er nu nog vijf azc's zijn in de provincie. In Zweeloo, Hoogeveen, Emmen, een aanmeldlocatie in Veenhuizen en tot slot het azc in Assen dat vandaag is geopend.



De asielzoekerscentra zitten niet helemaal vol. In zowel Assen als Hoogeveen is bijvoorbeeld nog plek voor 500 extra asielzoekers, mocht dat nodig zijn.