Aandacht voor dementerenden tijdens Wereld Alzheimerdag

Alzheimer Grand Café in Drents Museum (Foto Jasmijn Wijnbergen RTV Drenthe) Rondleiding tijdens Alzheimer Grand Café in Drents Museum (Foto Jasmijn Wijnbergen RTV Drenthe)

ASSEN - Het is Wereld Alzheimerdag vandaag én het is precies twintig jaar geleden dat het eerste Alzheimercafé in Nederland de deuren opende. Reden voor het Drents Museum en Stichting Alzheimer Nederland om samen voor één dag het Alzheimer Grand Café in het Drents Museum te openen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Voor dit Alzheimer Grand Café is er een uitgebreider programma opgesteld dan het programma bij een gewoon Alzheimercafé. Speciaal voor deze editie kwamen zo´n tachtig bezoekers, dementerenden en hun begeleiders of partners, vandaag naar het Drents Museum voor een cultureel programma. Ze konden een rondleiding volgen door het museum of een theatervoorstelling bekijken over kwetsbare groepen in de samenleving.



Er werd veel gelachen en dat was ook nodig, vond Tinny Nienhuis. Haar man heeft dementie en deze uitjes vindt zij erg plezierig. "Je blijft onder de mensen. Dat is voor mij ook belangrijk", vertelt ze. "Mijn man is sindsdien erg veranderd. Ik wist zelf ook niet hoe ik er mee om moest gaan. Maar gelukkig hebben we goede hulp gekregen en gaat het nu beter."



Brief

Zorgen voor mensen met dementie is erg zwaar en hulp is dus nodig, legt Els van der Veen, coördinator van Stichting Netwerk Dementie Drenthe, uit. Landelijk wordt geopperd om de zorg voor dementerenden geheel bij de wijkverpleging neer te leggen. Daar is de Stichting niet blij mee, vertelt Van der Veen. Volgens haar moet de zorg liggen bij specialisten, maar ook bij het sociale domein. Sommige mensen uit de wijkverpleging volgden een speciale studie: 'Casemanagement'. Hun bijdrage is volgens Van der Veen nodig om dementerenden en hun mantelzorgers/begeleiders te helpen. Om het belang van deze specialistische zorg aan te duiden, verstuurt Stichting Netwerk Dementie Drenthe een brief naar Staatssecretaris Van Rijn.



Dementie

In onze provincie alleen zijn al 10.000 mensen met dementie. Over heel Nederland zijn er 270.000 mensen met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal personen met dementie zal toenemen, dit gaat volgens Van der Veen gepaard met het feit dat we steeds ouder worden.



Dementie is een verzamelnaam voor ziektes, zoals bijvoorbeeld alzheimer. "Mensen verliezen het zicht, kunnen dingen niet meer opslaan in hun geheugen, waardoor ze veel vergeten", vertelt Els van der Veen. "Je weet niet meer of het ochtend of middag is, of zomer of winter."



Belang Wereld Alzheimerdag

Een dag als Wereld Alzheimerdag is nodig om het taboe rondom dementie te verbreken. "Er zijn nu al veel mensen met dementie, maar het wordt alleen maar groter. De impact die het heeft op het leven thuis is groot. Steeds meer mensen worstelen met dementie", legt Van der Veen uit. "Daarnaast wil ik ook graag het taboe verbreken. Het is een ziekte en daar moeten we gewoon met elkaar over praten."