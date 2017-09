Wethouder Maurice Hoogeveen (D66) van Assen vertrekt

ASSEN - Wethouder Maurice Hoogeveen (48) van Assen vertrekt. Hij heeft per 1 november een nieuwe baan. Hoogeveen wordt partner bij adviesbureau Boer & Croon in Groningen.

Hoogeveen is voor D66 zeven en een half jaar jaar wethouder in Assen. Hij had al aangegeven dat dit zijn laatste periode zou zijn.



Volgens Hoogeveen kwam de vacature nu voorbij en was dit een kans die hij niet kon laten lopen. Hij wil graag in Assen blijven wonen en een functie als bestuurder vereist toch vaak dat je verhuist.



De D66-fractie moet nog een besluit nemen over een eventuele opvolger, maar volgens Hoogeveen ligt er genoeg werk om de benoeming van een nieuwe wethouder te rechtvaardigen.



Hoogeveen begint per 1 november in zijn nieuwe functie. Hij dient vanavond tijdens de raadsvergadering zijn ontslag in.