Coevorden snijdt in woningbouwplannen: Van 1000 naar 350 nieuwe woningen

Er komen geen woningen meer op het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Het terrein staat al jaren leeg (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

COEVORDEN - Om verpaupering en half afgebouwde woonwijken te voorkomen, snijdt de gemeente Coevorden fors in de woningbouwplannen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Dat is de basis van de woonvisie 2017-2022, die de gemeente vanmiddag presenteerde. De woonvisie is gebaseerd op twee onderzoeken. De gemeente gaat de komende jaren geen duizend nieuwe woningen bouwen, maar gaat terug naar 350 nieuwe woningen.



Daarvan worden er tweehonderd woningen in de stad gebouwd en 150 huizen in de dorpen. Het aantal huurwoningen wordt met ongeveer tweehonderd stuks verminderd. Het aantal woningen in de gemeente in 2016 was 15.340 duizend.



Een opvallende beslissing is het afblazen van de plannen voor het bouwen van zestig woningen op het terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek. "Dat is een plan waar wij helemaal niet enthousiast over zijn", zegt wethouder bouwen, Jan Zwiers. "We gaan daar met de projectontwikkelaar over in gesprek en stellen een termijn om nog met een plan te komen."



Aangezien woningbouw daar de afgelopen tien jaar nog niet van de grond kwam, verwacht de gemeente niet dat daar de komende tijd wel concrete plannen voor komen. "Dan zal daar een andere bestemming voor moeten komen. Wat dat zal zijn, weten we niet. Je zou kunnen denken aan de bestemming groen", vult wethouder Jeroen Huizing, die over ruimtelijke ordening gaat, aan.



Op een rijtje

Naast het afblazen van de plannen voor de aardappelmeelfabriek, wil de gemeente ook het aantal woningen rondom de Markt terugbrengen. Daar is nog ruimte voor 42 huizen, maar volgens de woonvisie zijn meer woningen in dit gebied niet gewenst.



Waar komen minder woningen?

Op een aantal plekken wordt er in de toekomst aanzienlijk minder gebouwd:



- Coevorden, Holwert-Zuid

Van 92 naar maximaal 10 woningen



- Coevorden, Ossehaar

Van 180 naar 30 tot 50 woningen



- Coevorden, Bogas

Van 154 naar 81 woningen



- Coevorden, Vosmaten

Van 134 naar maximaal 15 woningen



De dorpen

In de dorpen zijn er nog uitbreidingsplannen voor de Molenakkers in Dalen, Jongbloed in Sleen, Aelderhoogte in Aalden en een plan in Geesbrug. Het gaat hier dan om 116 nieuwe huizen. Voor het schrappen van deze plannen is volgens de gemeente geen aanleiding.



Niet aanmodderen, maar scherpe keuzes maken

"We moeten het niet voor ons uit blijven schuiven, maar scherpe keuzes maken", aldus Zwiers. "Voor de gemeente heeft het als gevolg dat we flink wat geld moeten afboeken." Hoeveel dat bedrag precies is, wordt nog in kaart gebracht. "Daar kan ik geen schatting van maken."



Gesprek met dorpen

De gemeente gaat nog met de diverse dorpen om tafel om over de woonvisie te praten. Tot 2 november kan er een zienswijze ingediend worden. De Coevorder raad neemt dit jaar nog een beslissing over de woonvisie.