Djammen: snoeiharde lompe stonerrock uit de Zuid-Oosthoek

ERICA - Drenthe staat bekend om de prachtige natuur en de heerlijke stilte. Maar sommigen hebben daar niets mee. Drie jongens uit de omgeving van Erika vormen samen de band Sunburn en dat is allesbehalve rust en stilte.

Als het echt snoeihard moet, dan moet je Jan eigenlijk dwingen om een uur lang naar Justin Bieber te luisteren. Dan kun je echt snoeiharde metal maken. Erik Vinke

"Zo lomp, zwaar en hard mogelijk. Dat is de bedoeling", zegt drummer Jan Rossing."We hadden eerst andere bandjes met elkaar, maar dat is eigenlijk allemaal een beetje te soft geworden voor ons", vertelt zanger/gitarist Marco Ekkelkamp. "Toen wouden we eigenlijk wel een stapje harder. Nou, toen hebben we Erik er maar even bij gevraagd, toen ging het vanzelf een stuk harder." Met de komst van zanger/bassist Erik Vinke was Sunburn een feit. De band heeft inmiddels al één studioalbum opgenomen.De muziek is lomp hard, de zang is vaak meer geschreeuw en de teksten gaan veelal over dood en verderf. "Dat vind ik juist eigenlijk net het mooiste eraan. Je agressie, je depressie je weet ik veel wat, dat schrijf je van je af in teksten, dat gooi je er gewoon uit in de muziek en dan blijft er uiteindelijk niets van die agressie over. Dan ben je verder gewoon net een vrolijke hippie", legt zanger/bassist Erik Vinke uit.Ekkelkamp vult hem aan: "Je gaat wat spelen met elkaar en dan komt het wel los. Dan zie je op gegeven moment iemand die geeft in één keer alles, gewoon in de oefenruimte zeg maar, en dan weet je gewoon: die is alles ook weer kwijt."De hardere genres zijn in Drenthe bij het grote publiek misschien minder populair, maar toch kent onze provincie best een aantal metalbands vertelt Vinke. "Je hebt behoorlijke groten gehad in het verleden. Je had Altaar en dat was een van de beste death metalbands van Nederland. God Dethroned zit er nog. De Wounded is ook een bekende, dus wat dat betreft, Drenthe heeft wel wat, maar het komt eigenlijk niet zo in Drenthe naar buiten", legt Vinke uit.Dat merkt de band zelf ook want ze spelen meestal buiten de provincie. Ooit op een dag willen de jongens graag nog eens op een wat groter festival spelen en helemaal perfect zou zijn om er genoeg geld mee te kunnen verdienen om van te leven, maar voor het zover is gaat Sunburn gewoon door.