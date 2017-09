Burgemeester Out neemt cameratoezicht voor Assen onder de loep

ASSEN - Burgemeester Marco Out komt met een notitie over cameratoezicht in Assen. Hij deed die toezegging vanavond aan de gemeenteraad, nadat het CDA dreigde met een motie.

De partij heeft signalen ontvangen dat er sprake is van een groeiende onveiligheid onder Assenaren, en wijst daarbij op incidenten in de Rolderstraat . Het CDA wil daarom het gemeentelijk veiligheidsbeleid herzien, om het veiligheidsgevoel in de stad te verbeteren. Een belangrijk instrument is volgens CDA-fractievoorzitter Eddy de Korte cameratoezicht.Volgens burgemeester Out geven de cijfers een ander beeld over Assen. "Die staven niet dat de onveiligheid groter is geworden. Als we kijken wat er de afgelopen tijd is gebeurd, is het relatief rustig", zegt Out.Volgens hem heeft Assen 'de veiligheid vrij aardig in handen met voldoende instrumentarium'. "En of cameratoezicht een toegevoegde waarde heeft, dat weet ik nog niet. Er zijn verschillende meningen over. Ook over hoe je het inzet, en hoe je de beelden gebruikt. Ga je die permanent monitoren, of achteraf bekijken."Out gaat alle mogelijkheden van cameratoezicht op een rij zetten. Het is dan aan de raad om te besluiten of Assen cameratoezicht krijgt. Voor de komst van Out als burgemeester is in politiek Assen al vaker gesproken over cameratoezicht voor een veiliger binnenstad. Maar tot nu toe was er nooit een politieke meerderheid. CDA, en eerder al Stadspartij PLOP , zetten de kwestie nu weer op de agenda.Verder wil Out veiligheidsproblemen die spelen in de Rolderstraat, door overlast van hangjongeren en drugsdealers, op korte termijn aanpakken in samenwerking met winkeliers en omwonenden. "De politie is al zichtbaarder. En ik ga graag in gesprek met de partijen over wat er nog meer moet gebeuren."Out sluit niet uit dat er mogelijk een proef wordt gehouden met cameratoezicht in de Rolderstraat. "Maar dat moet de raad straks beslissen op basis van de notitie die er komt."