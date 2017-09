Meppel krijgt toch een muur met terugplasverf

De muren in Meppel krijgen een laag terugplasverf (foto: archief RTV Drenthe / Jeppe Oostenga)

MEPPEL - In de omgeving van het openbaar toilet in de Kleine Kerkstraat in het centrum van Meppel worden muren vernieuwd en voorzien van een speciale muurcoating.





Het aanbrengen van de



Naast de verf worden belemmeringen die nu nog vernielingen uitlokken weggehaald. Verder stelt Meppel het Stadhuis en cultureel centrum De Plataan tijdens openingsuren open voor mensen met hoge nood.



Lees ook: Terugplasmuur tegen wildplassers in Meppel Wildplassers die tegen deze muren plassen lopen het risico op natte broekspijpen en schoenen.Het aanbrengen van de terugplasverf maakt onderdeel uit van een verbeterplan voor de omgeving van het openbaar toilet waar jaarlijks vijfhonderd mensen gebruik van maken.Naast de verf worden belemmeringen die nu nog vernielingen uitlokken weggehaald. Verder stelt Meppel het Stadhuis en cultureel centrum De Plataan tijdens openingsuren open voor mensen met hoge nood.