Vrachtwagenchauffeur beboet voor poepen op de vluchtstrook

Boete voor vrachtwagenchauffeur (foto: politie Hoogeveen)

HOOGEVEEN - Een vrachtwagenchauffeur heeft een boete gekregen omdat hij een grote boodschap deed op de vluchtstrook van de A28.

Een motoragent zag in de buurt van Hoogeveen een vrachtwagen stilstaan op de vluchtstrook van de snelweg. Toen hij poolshoogte nam zag hij de chauffeur op zijn hurken naast de vrachtwagen zitten. De man had hoge nood.



De chauffeur heeft een boete gekregen voor het onnodig stilstaan op de vluchtstrook. Die mag alleen gebruikt worden bij pech of een noodsituatie, en daar was volgens de politie in dit geval geen sprake van.