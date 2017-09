Dronken automobilist maakt brokken en vlucht

Dronken automobilist veroorzaakt aanrijding (foto: RTV Drenthe)

KERKENVELD - De politie heeft een man aangehouden die ervandoor ging na een aanrijding te hebben veroorzaakt in Kerkenveld bij Zuidwolde.

Een getuige zag de aanrijding gebeuren en volgde de auto van de man.



De politie kon de bestuurder aanhouden. Het bleek te gaan om een 61-jarige man uit Hoogeveen. Hij had te veel gedronken. De bestuurder blies op het politiebureau 2,7 promille, dat is vijf keer de toegestane hoeveelheid. Zijn rijbewijs is ingenomen.