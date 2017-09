Raad Hoogeveen: Wat leveren miljoenen Vierkant voor Werk ons op

HOOGEVEEN - Hoogeveen steekt 1,4 miljoen euro in een innovatiesubsidie voor de hele regio en weet niet wat het daarvoor precies terug krijgt. En dat stoort een groot deel van de gemeenteraad. De raad wil daarom weten hoeveel banen er ontstaan door de regeling Vierkant voor Werk bij bedrijven in de eigen gemeente.

Vierkant voor Werk is een gezamenlijke subsidieregeling van Hoogeveen, Emmen en Coevorden waaraan de provincie en het ministerie van Economische Zaken ook bijdragen. De regeling is een succes.Ondanks dat succes kon wethouder Bert Otten (CDA) de gemeenteraad donderdagavond alleen totaalcijfers geven. 400 Banen in de hele regio zouden er ontstaan bij een totale investering inclusief subsidie van 71 miljoen euro. Maar de wethouder zei ook dat de provincie inmiddels uit gaat van 490 banen uit 90 miljoen euro. Verwarrend vond Johannes Prakken van D66.Meer kritiek hadden Prakken, Erik Jan Kreuze (CDA) en Stan van Eck (PvdA) op het schermen met totalen zonder specificatie per gemeente. Kreuze: "Wat zijn nou de resultaten van de 1,4 miljoen die Hoogeveen er in gestoken heeft?" Prakke: "En ik wil dat graag direct weten." Van Eck: "We willen geen vage aantallen."Maar volgens wethouder Otten gaat het om een totaal gezamenlijk belang. "We moeten af van het denken in plaatsnamenborden. Er kan nu wat minder in Hoogeveen komen dan in Emmen of Coevorden, maar dat kan over een paar jaar ook weer anders zijn."Ook privacy van de bedrijven zou volgens de wethouder meespelen in het weinig openbare karakter van de regeling. Maar Otten wil bij de 'andere gemeenten de discussie openen', want hij wil ook 'niet roomser zijn dan de paus'.