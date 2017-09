Omwonenden zendmast Noordscheschut gaan tot het gaatje

Een hoogspanningsmast (foto: archief RTV Drenthe)

Noordscheschut - "Wij kwamen van Amsterdam naar hier omdat we ons droomhuis zochten en ons droomhuis is niet op 400 meter of minder van een zendmast." Mandy Schenk voert het woord namens een 15-tal omwonenden die tot de Raad van State willen gaan om een een oude hoogspanningsmast van antennes van KPN te ontdoen

Geschreven door Hielke Meijer

De antennes zijn eerder dit jaar geplaatst bij het Schoolpad tussen Noordscheschut en Hoogeveen. Daar was geen vergunningsprocedure voor nodig, zegt wethouder Bert Otten: "We hebben een antennebeleid en daarin staat dat dat vergunningsvrij in het buitengebied mag in hoogspanningsmasten. Zonder inspraak en dat is ons beleid."



Mast 13

De hoogspanningsmast waar het om gaat heeft nummer dertien en is één van de weinig overgebleven hoogspanningsmasten van de vorig jaar ontmantelde lijn Hoogeveen-Holsloot. Alleen de eigenaar van de grond waarop mast 13 staat is van tevoren gekend door de gemeente.



Voldongen feit

Maar die procedure willen de omwonenden gaan aanvechten. "We staan voor een voldongen feit. Het is lelijk, want het staat midden in het weiland, midden in het zicht. Maar ik weet echt niet of het misschien op de langere termijn schadelijk is voor je gezondheid. Daar wil ik mijn kinderen niet aan bloot stellen."



De gemeente Hoogeveen stelt dat het de bezwarenprocedure van de omwonenden afwacht. Volgens wethouder Bert Otten had er anders een andere mast aangewezen moeten worden en dat had dan wellicht ook weer bezwaren opgeleverd. Otten: "Het is wel jammer dat mensen er moeite mee hebben. Laten ze maar naar de Raad van State gaan en dan zal die er over oordelen of wij correct gehandeld hebben."