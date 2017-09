D66-fractie Assen zet vaart achter opvolging wethouder

ASSEN - Wie de klus gaat doen, is nog in beraad bij de D66-fractie in Assen. Maar dat er een opvolger komt voor wethouder Maurice Hoogeveen is zo goed als zeker, ook al is dat maar voor een half jaar.

Gistermiddag werd bekend dat Maurice Hoogeveen per 1 november een nieuwe baan heeft. 's Avonds diende de D66-wethouder tijdens de gemeenteraad officieel zijn ontslag in. Hij wordt partner bij het managementbureau Boer & Croon in Groningen.Volgens D66-fractievoorzitter Bob Bergsma is een opvolger wel nodig, ook al is het maar voor een korte periode tot de gemeenteraadverkiezingen in maart. Dat heeft te maken met een paar belangrijke dossiers die er liggen, waarbij Hoogeveen als portefeuillehouder economie en cultuur nauw bij betrokken is."We realiseren ons ook zeker dat het maar voor een half jaar is. Maar het gaat om belangrijke dossiers als de Asser binnenstad die op de schop moet vanwege alle leegstand, en de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT Circuit, met een Factory Outlet en een Ice World Drenthe. Dat zijn zaken die van groot belang zijn, en daar willen we als D66 toch graag ook onze invloed op uit kunnen oefenen binnen het college", aldus Bergsma.Bergsma, die ook al heeft aangegeven na deze raadsperiode ermee te stoppen, wil niet speculeren over namen. Ook niet of de opvolger per se uit de fractie moet komen. "We willen daarover een zorgvuldige afweging maken in de fractie. En nee, ik ga geen namen noemen. We komen vanzelf wel met een mededeling naar buiten."Die mededeling zal niet te lang op zich laten wachten, zo zegt Bergsma, gezien ook nieuwe ontwikkelingen in één van de belangrijke dossiers. Zo zal op 5 oktober ondermeer het vervolg van de Factory Outlet in de raad besproken worden. "Een datum zult u van mij niet horen. Maar we gaan er wel de nodige vaart achter zetten."