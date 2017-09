Oude kastanjeboom in Schoonloo getroffen door kastanjeziekte

De kastanjeboom (midden) in Schoonloo (foto: RTV Drenthe) De bloedingsziekte is goed zichtbaar (foto: RTV Drenthe)

SCHOONLOO - De oude kastanjeboom van de familie Bardie in Schoonloo is niet meer te redden. De boom heeft de kastanjebloedingsziekte en is zo aangetast dat hij gekapt moet worden.

De paardenkastanje aan de Hoofdstraat langs de N376 is aan markant herkenningspunt in de omgeving. De familie Bardie kwam er in 1973 wonen en is erg gehecht geraakt aan de boom. "We zijn er mee opgegroeid, niet alleen ik, maar ook mijn kinderen en kleinkinderen. Ja, heel bijzonder", zegt Geesje Bardie.



Zwart slijm

De boom heeft de afgelopen jaren geprobeerd de ziekte te overwinnen, maar dat is niet gelukt. "De boom zit onder het zwarte slijm en dat zijn allemaal bacteriën", zegt André Efftink van Landschapsbeheer Drenthe. "Die bacteriën zorgen er voor dat het hout wordt afgebroken en dat een schimmel zich verder kan verspreiden." De ziekte komt alleen voor bij paardenkastanjebomen.



Veiligheid

Landschapsbeheer Drenthe kan de boom niet genezen van de ziekte, maar wel goed in de gaten houden. "Om de zoveel tijd komen we hier om de boom te controleren, als de boom ver is aangetast dan moeten we tot kappen overgaan", zegt Efftink. En dat is voor de familie Bardie best emotioneel. "Ja nu gaat het echt gebeuren. Maar de veiligheid staat nou eenmaal voorop. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als deze boom omvalt," besluit Geesje Bardie.