Wethouder Hoogeveen: 'ik heb mooie mensen ontmoet die graag voor onze mooie stad werken'

ASSEN - "Ik heb een heleboel mooie mensen ontmoet die graag voor onze mooie stad werken en die in onze mooie stad ook hele mooie dingen realiseren en organiseren," zo kijkt wethouder Maurice Hoogeveen terug op zeven en een half jaar wethouderschap.

Hij heeft een nieuwe baan bij managementbureau Boer & Croon in Groningen. Hoogeveen had al aangegeven dat dit zijn laatste periode zou zijn, maar stopt nu een half jaar eerder.Trots is Hoogeveen vooral op De Nieuwe Kolk. "De realisatie van De Nieuwe Kolk en de exploitatie ervan ging heel goed. Gisteren namen we afscheid van theaterdirecteur Hilko Folkeringa, met hem heb ik zeven en een half jaar fantastisch samengewerkt."Maar er lukten ook dingen niet. Zoals het Factory Outlet Center (FOC). Hoe kijkt Hoogeveen daar op terug? "Ik vond het belangrijk om over het FOC een goede maatschappelijke discussie te organiseren. Een kans voor Assen en een kans voor Drenthe op meer werkgelegenheid en een grotere aantrekkingskracht op recreanten en toeristen. Die discussie werd gevoerd."Voor het plan kwam geen meerderheid in de Provinciale Staten. "Eerlijk gezegd vind ik niet dat het is misgegaan. ik vind dat er een goede democratische beslissing moet worden genomen waarbij alle argumenten worden afgewogen. De beslissing is uiteindelijk niet aan mij. Ik heb wel gezorgd dat alle argumenten op tafel liggen en dan moeten anderen besluiten nemen."Wat wel misging is Sensor City . "Dat is niet goed gegaan. Daar had ik zelf dingen anders in kunnen doen, daar hadden anderen dingen anders in kunnen doen. Daar lag toen ik de verantwoordelijkheid kreeg al een heel moeilijk en zwaar dossier. Het is gewoon niet gelukt om dat een betere kant op te krijgen.”Wethouder Maurice Hoogeveen begint op 1 november bij zijn nieuwe baan.