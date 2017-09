Samen gamen in de TT-hal

Neonlichten in de TT-hal dit weekend (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) Er kunnen ook games van vroeger worden gespeeld (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) Tafels staan klaar om tegen elkaar te gamen (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

ASSEN - Felle neonlichten knipperen het hele weekend in de TT-hal. Hier komen aankomend weekend bijna veertienhonderd gamers samen tijdens een LAN-party.

Een LAN-party is een soort sociaal game-evenement, waarbij gamers in dezelfde ruimte met elkaar een videogame spelen.



"Het is meer dan alleen spelletjes spelen", vertellen Germar Maris en Eelco Nagel van de organisatie. "Spelletjes spelen kan thuis ook. Wat wij proberen is om te zorgen dat mensen niet alleen een spel spelen, maar ook met elkaar eens andere activiteiten doen."



Onderwater

Het thema dit jaar is onderwater en daarom is er een speciale duiktank in de TT-hal gezet. Ook daarin kan een spel gespeeld worden. "Een computerspel niet. Maar er is wel een spel in de tank: je moet een computer in elkaar zetten." De winnaar wint een computer.



Van die zolderkamer af

Het idee achter het de LAN-party is om gamers in het echt samen te brengen. "Gamen is heel leuk thuis op zolder alleen, maar we proberen wel groepen samen te brengen om in een ruimte competitief te strijden en elkaar ook echt te ontmoeten. In plaats van alleen thuis op de zolderkamer."



Achterin de ruimte is een hele gamestudio ingericht. "Alle wedstrijden zijn thuis te volgen", vertellen de organisatoren, "maar om het echt mee te maken moet je hier wel echt naartoe komen."