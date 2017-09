Stelling: Opa en oma moeten oppasverlof krijgen

ASSEN - Als papa en mama moeten werken, liggen opa en oma vaak voor de hand om even op hun kleinkinderen te passen. In België krijgen grootouders in de toekomst daar wellicht een speciaal verlof voor.

De Vlaamse christendemocraten dienden woensdag een wetsvoorstel in voor een grootouderverlof. Werknemers die kleinkinderen tot 18 jaar hebben, kunnen iedere maand een vergoeding van maximaal 599 euro aanvragen.Grootouders in België willen volgens een onderzoek van de Vlaamse Gezinsbond erg graag voor hun kleinkinderen zorgen, maar hebben daar steeds minder tijd voor. Ook in het Verenigd-Koninkrijk is er al eens over gesproken en in Bulgarije en Cuba bestaat al een vorm van grootouderverlof.Wat vindt u? Is verlof voor werkende opa's en oma's ook in Nederland een goed idee, of is huidige ouderschapsverlof genoeg?