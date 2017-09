Voetballer uit Bovensmilde krijgt werkstraf voor schoppen medespeler

De man ging twee keer de fout in. (foto: Archief RTV Drenthe)

BOVENSMILDE – Voor het geven van een trap tijdens een voetbalwedstrijd en het in elkaar slaan van een man tijdens koningsnacht, moet een 19-jarige man uit Bovensmilde een taakstraf uitvoeren van 150 uur. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

Ook kreeg hij twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie.



Voetbalwedstrijd

De man uit Bovensmilde kreeg tijdens een voetbalwedstrijd van de Asser Boys een harde schouderduw van een andere speler en viel samen met hem op de grond. Hij deelde op de grond een schop uit tegen het hoofd van diegene die hem duwde. Deze man hield een scheve hoektand en een fikse wond aan de binnenkant van zijn mond aan de trap over.



Koningsnacht

Vier dagen later ging de 19-jarige weer de fout in. Tijdens koningsnacht in Assen sloegen de man en een vriend van hem een man bont en blauw. De vriend gebruikte daarbij een boksbeugel. De Bovensmilder sprong bij de man op de rug en sloeg hem. "Als ik zoiets hoor, dan denk ik: wat een tuig", aldus een uit zijn slof schietende rechter. ‘



Een van de slachtoffers had een schadevergoeding ingediend voor bijna 600 euro. Die werd toegewezen.