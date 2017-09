Janneke Ensing wacht op nieuwe wedstrijdfiets voor WK-debuut

Janneke Ensing (foto: Karin Mulder/ RTV Drenthe) In de achtervork zit een scheur (foto: Janneke Ensing) De scheur in de achtervork (foto: Janneke Ensing)

WIELRENNEN - Het geduld van Janneke Ensing (31) uit Gieten wordt op de proef gesteld. De 31-jarige renster wacht in het Noorse Bergen op een nieuwe wedstrijdfiets. Er zit een scheur in het frame van de fiets waar ze het hele seizoen haar wedstrijden mee heeft gereden. Morgen maakt Ensing in Noorwegen haar debuut op het wereldkampioenschap.

Geschreven door Karin Mulder

"Ja, het is wel balen. Mijn wedstrijdfiets vind ik toch altijd fijner rijden dan m'n trainingsfiets. En als je zo op een nieuwe fiets moet stappen is dat ook niet echt fijn. Mijn ouders zijn onderweg vanuit Nederland met m'n trainingsfiets. Maar als ik voor die fiets kies, dan moet hij nog helemaal omgebouwd worden. Want daar heb ik alle onnodige dingen afgehaald", zegt Ensing vanuit Bergen.



Scheur in achtervork

"Ik denk dat het in het vliegtuig gebeurd is, op de terugweg van de Giro Toscane. Ik heb daarna meteen m'n fiets ingeleverd bij de KNWU op Papendal, dus ik heb er niet meer op gefietst. Toen ik gisteren aankwam in Bergen en m'n fiets weer zag, ontdekte ik de scheur in de achtervork", verklaart Ensing die gisteren jarig was.



Trainingsfiets onderweg

Het carbonframe bestaat uit één stuk. Dus even een achtervork vervangen kan niet. Ensing had geluk dat collega Roxane Knetemann gisteren in Italië was om een contract te tekenen bij dezelfde ploeg als Ensing. Zij kon de nieuwe fiets meenemen naar Nederland. "Een werknemer van de KNWU is nu onderweg met de fiets naar Noorwegen. Ik hoop dat ik daar tussen 12.00 uur en 13.00 uur op kan trainen. Want je kan alleen tussen de wedstrijden door het parcours verkennen. Mijn trainingsfiets heb ik sowieso ook nodig. Ik moet ook een fiets op het dak van de ploegleidersauto hebben, voor als ik tijdens de wedstrijd pech krijg"