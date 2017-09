Vermist meisje (15) uit Schoonoord werd gevonden in Nijmegen

Het meisje werd gevonden in Nijmegen (foto: archief RTV Drenthe)

SCHOONOORD - Het 15-jarige meisje uit Schoonoord dat deze week werd vermist, is dinsdag aangetroffen in Nijmegen. Ook is er volgens de politie mogelijk een persoon bij de vermissing betrokken.

De politie kon nog niet zeggen wat er precies gebeurd is en wat de rol van de mogelijk betrokken persoon is geweest. Daar wordt onderzoek naar gedaan.



Vermissing

Het meisje werd afgelopen maandagavond als vermist opgegeven. Er werd een zoekactie in de buurt van Schoonoord georganiseerd, waar onder meer een hondenteam bij werd ingezet.