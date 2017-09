Tjoba klaar voor bijzonder debuut in eerste divisie

Tjoba staat aan de vooravond van het debuut in de eerste divisie (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOLLEYBAL - Aanstaande zaterdag debuteren de dames van Tjoba uit Klazienaveen in de eerste divisie. De kampioen van de tweede divisie ontvangt in eigen huis een heel bijzondere tegenstander: streekgenoot Sudosa-Desto uit Assen.

Geschreven door Stijn Steenhuis

"Het is voor het eerst in de geschiedenis van de club dat een team van Tjoba eerste divisie speelt", opent oefenmeester Steffen Onvlee met trots. "Dat is goed voor de uitstraling in de regio. Je ziet dat jeugdspelers komen kijken. Iedereen wil er betrokken bij zijn. Dat is mooi om te zien."



Op de fiets

In april kroonde de ploeg uit Zuidoost-Drenthe zich tot kampioen van de tweede divisie. "Het zijn eigenlijk alleen maar speelsters uit de buurt", gaat Onvlee in op de samenstelling van de selectie van de promovendus. "Van de elf speelsters zijn er toch zeker vijf à zes uit het dorp zelf. Je zou bijna kunnen zeggen dat ze allemaal op de fiets naar de sporthal kunnen."



Zaterdag gaat het historische avontuur van de rood-witten van start in de eigen sporthal 'De Zon'. "Het is altijd leuk om tegen een streekgenoot te spelen", is de hoofdtrainer uit Alteveer enthousiast. De opponent uit Assen degradeerde vorig seizoen. "Sudosa kwam uit de Topdivisie, dus daar mag je wel wat van verwachten. Maar je komt niet naar de sporthal om 'maar' een potje te spelen. We gaan ook gewoon proberen te winnen."



Stunt

"Als onze vorm van de dag goed is gaan we voor een stunt", besluit Onvlee gewaagd. "Sudosa heeft wat wijzigingen ondergaan. Het team van de Topdivisie staat er niet meer. Zij moeten ook opnieuw bouwen. Wij hebben een bestaand team."



Een samenvatting van de derby is zondagavond te zien in Drenthe Nu.