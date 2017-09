Montagemedewerker M/V

Wij zijn op zoek naar een constructiebouwer cq. loodsenbouwer met kennis van maatvoering. Je gaat metalen loodsen plaatsen voor een bedrijf dat in heel Nederland + Belgie actief is.

WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk.De werklocatie is Nederland en af en toe Belgie.Eisen: Je komt uit de omgeving Hoogeveen en bent bereid om te reizen en om van huis te zijn (bijv. 1 week). Basiskennis van beplating of loodsenbouw is meegenomen. Rijbewijs B, bvk ook E.