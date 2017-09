COA betaalt reiskosten van ouders Amir

EMMEN - Het COA staat garant voor het vervoer van de ouders van Amir, van het azc in Emmen naar hun zoon in het verzorgingshuis in Bedum. De ouders hebben zelf geen geld om Amir te bezoeken.

Dat laat de gemeente Bedum weten aan RTV Noord In de raadsvergadering van Bedum gistermiddag liet het college weten dat ze de ouders van de zieke Amir willen helpen bij het bezoeken van Amir. Zo zei wethouder Menne van Dijk dat ze gaan informeren bij de betrokken partijen wat ze aan de situatie kunnen doen.De 10-jarige jongen lijdt aan een stofwisselingsziekte en wordt verzorgd in een verpleeghuis in Bedum.De jongen woonde met zijn ouders in een asielzoekerscentrum in Emmen. Hij werd vorige week uit huis geplaatst door de Raad voor de Kinderbescherming. Robert Vonk van de kinderbescherming vertelde eerder dat het gaat om een combinatie van allerlei zaken . Hij wil niet verder op de reden van de uithuisplaatsing ingaan wegens de privacy van de jongen.De ouders van Amir stapten naar de rechter. Zij willen bij hun zoon zijn en hem verzorgen. De kinderrechter in Assen oordeelde deze week dat hij voorlopig niet terug gaat naar zijn ouders . De machtiging voor de uithuisplaatsing werd verlengd tot 5 november.De rechtbank pleitte nog wel voor een ruimere bezoekersregeling en vindt dat de ouders Amir dagelijks moeten kunnen bezoeken. De rechter kon dit niet verplichten omdat dit niet de inzet was van de rechtszaak.