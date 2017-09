Dit weekend in de Drentse natuur: 23 en 24 september

RTV Drenthe/Frits Emmelkamp

DRENTHE - Ieder weekend barst het in de provincie van de activiteiten in de natuur. Een overzicht van in het oog springende activiteiten van aankomende zaterdag en zondag.

World Rivers Day

Zondag is het Word Rivers Day, een dag waarop over de hele wereld de waarde van de rivieren wordt gevierd. Ook het Drentse Landschap staat hierbij stil. Bij het Informatiecentrum Egberts Lent in Nieuw Annerveen kun je vanaf 11.00 uur terecht voor allerlei activiteiten zoals een demonstratie van Vliegvisvereniging De Hunzepalmers en kun je een tochtje maken met kanovereniging De Futen op de Hunze.



Tuin- en Smaakmarkt

Zondag kun je ook terecht bij het Dwingelderveld. Bij de vlindertuin achter het bezoekerscentrum is een Tuin- en Smaakmarkt. Daar worden onder andere zaden en planten verkocht, maar ook fruit, groente en eigengemaakte jam. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur.



Seizoenswandeling met gids

Voor een boswandeling kun je zondag terecht bij Buitencentrum Boomkroonpad. Een gids van Staatsbosbeheer neemt je mee over de Hondsrug en geeft uitleg over wat er te zien is in het bos. De wandeling begint om 12.00 uur.