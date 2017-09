Paul van Gestel: Erg jammer dat het zo fout is gegaan met Fiege

Paul van Gestel (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL – Paul van Gestel uit Odoorn, sinds juni technisch directeur bij het Nederlands Hanbalverbond, vindt het heel jammer dat het tussen hem en bondscoach Joop Fiege zo fout is gegaan. Fiege stapte afgelopen week onverwacht op als bondscoach omdat hij naar eigen zeggen werd beticht van 'zwalkend beleid'.

Geschreven door Karin Mulder

“Ik ben het niet altijd met hem eens, maar hij beslist over de selectie. We zijn aan het bouwen naar 2020 en ik ben ervoor om daar vragen over te stellen. Ik moet zijn keuzes kunnen uitleggen aan mijn directie en bestuur”, verklaart Van Gestel.



“Ik vind het heel erg jammer dat het zo fout ik gegaan. Ik vind Fiege een goede trainer en ik respecteer hem. Ik wil er niet teveel woorden aan vuil maken. Ieder woord dat ik hier nog over zeg is niet goed voor de bond. Maar twee weken geleden hebben we nog technisch beraad gehad en dat waren hele goede gesprekken”, zegt Van Gestel.



De kritiek van Fiege dat de mannen bij het NHV niet serieus genomen worden vindt Van Gestel onzin. “We hebben zoveel programma's opgezet en de budgetten zijn ontzettend omhoog gegaan. We zijn een handbalacademie aan het opzetten en de jonge jongens trainen nu al één dag in de week op Papendal. We hebben onze focus helemaal op 2020 gericht”, aldus Van Gestel.



Nieuwe bondscoach

Aan de opvolging van Joop Fiege wordt hard gewerkt. “Dat doen we heel zorgvuldig. De spelersraad is daarbij betrokken, assistent-trainer Edwin Kippers en ook Harrie Weerman en Sjors Rutgers denken mee. We hopen volgende week met een naam te komen. Maar voorop gesteld willen we het vooral zorgvuldig doen”, besluit Van Gestel.