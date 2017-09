Gewonde bij ongeluk op A28 bij De Wijk

Er raakte een persoon gewond bij het ongeluk (foto: Persbureau Meter) De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - Op de A28 bij De Wijk zijn vanmiddag drie auto's op elkaar gereden. Bij het ongeluk raakte een persoon gewond.

De gewonde persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een file van langer dan drie kilometer in de richting van Hoogeveen.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.