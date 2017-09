'Minder op de fashiontour in OutleTT Assen'

Raymon Coronel komt met een aangepast plan voor het Factory Outlet Center (archief RTV Drenthe)

ASSEN - Minder op de fashiontour en meer pleasure. Die kant wil ondernemer Raymond Coronel op met zijn aangepaste plan van het Factory Outlet Center.

Geschreven door Margriet Benak

Hij heeft het plan gisteren ingediend bij het college van B en W van Assen, en dat ziet er heil in. Het plan wordt 5 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.



OutleTT

Het Factory Outlet Center in Assen krijgt de naam OutleTT Assen, met minder winkels, en meer ontspanning en horeca. "De naam Factory Outlet Center verdwijnt, omdat het aanbod breder wordt. Dus meer dan alleen modemerken", vertelt Coronel.



Van de oorspronkelijke opzet van het fashioncomplex met tweehonderd winkels, blijven er maximaal 140 over. "Maar als dit plan doorgaat, beginnen we eerst met zestig tot tachtig winkels", aldus Coronel.



Mancave en kinderparadijs

De OutleTT Assen wordt verder gevuld met horeca en ontspanning. "Denk bijvoorbeeld aan een man cave, een kinderparadijs, en moderne en gezonde horeca. We bieden dus ook vermaak."

Was de verhouding aanvankelijk 90 procent modewinkels, en 10 procent ontspanning, in het aangepaste plan is dat zo'n 65 procent mode en 35 procent vermaak. "En we kijken verder naar samenwerking met lokale ondernemers voor de formule try and buy: uitproberen, en dan pas kopen. Denk aan elektrische fietsen of sportartikelen. Die zou je dan hier in het gebied kunnen testen. Maar daarvoor ben ik wel afhankelijk van andere ontwikkelingen in het gebied bij het TT Circuit, en ook van lokale winkels die eraan mee willen werken."



Groene gevels

Verder wil de OutleTT een groene uitstraling hebben, wat aansluit bij de bovenloop van de beek de Drentsche Aa, die langs het gebied loopt. Daarvoor komt een herstelplan, en Coronel wil in de bebouwing en op de parkeerplaats rekening houden met groene elementen. "Groene gevels met beplanting, de beek die door de OutleTT stroomt, en groene parkeerterrerinen. We willen daarmee de historische natuurwaarde versterken", stelt Coronel



CO2-negatief

Voor zijn OutleTT zoekt Coronel ook nauwe samenwerking met de ontwikkelaars van Ice World Drenthe, bouwbedrijf VolkerWessels. "Deze buurman heb ik hard nodig, om tot een zo groen en duurzaam mogelijk concept te komen. Zij moeten de warmte in hun complex kwijt, om ijs en sneeuw goed te houden. Hun warmte kan ik goed gebruiken, om de OutleTT te verwarmen. Daar betaal ik netjes voor, dus hun exploitatie wordt er beter op. En met de energie die zij met hun zonnecollectoren op hun complex opwekken, kan ik zomers de OutleTT koelen. We zijn straks niet alleen energieneutraal, maar CO2-negatief, want ik produceer zo geen CO2: hoe groen wil je het hebben? En we kunnen zelfs energie teruggeven aan het net."



Coronel hoopt dat hij met het aangepaste OutleTT-concept zowel de gemeenteraad van Assen, die op 5 oktober het plan bespreekt, als het provinciaal bestuur straks meekrijgt. "Maar we zijn nog druk aan het sleutelen, om verdere details uit te werken, samen met de mannen van Ice World Drenthe."