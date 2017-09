FC Emmen wil ongeslagen blijven, maar met zege vanavond

VOETBAL - Na het teleurstellende optreden in de beker afgelopen dinsdag krijgt FC Emmen vanavond alweer alweer de kans zich te revancheren. In de zesde speelronde van de Jupiler League komt Go Ahead Eagles op bezoek.

FC Emmen - Go Ahead Eagles is de ontmoeting tussen de nummers 9 en 17 in de rangschikking. FC Emmen heeft 7 punten uit vijf duels en de club uit Deventer staat na evenveel wedstrijden nog op 3 punten. Daarmee stelt de formatie van trainer Leon Vlemmings hevig teleur, want van de club die vorig jaar nog uitkwam in de eredivisie werd veel meer verwacht.FC Emmen is nog steeds ongeslagen, al snakken de mannen van trainer Dick Lukkien na vier gelijke spelen weer naar een zege. Helemaal omdat het in de eigen JENS-Vesting nog niet echt wil vlotten.De laatste thuiszege in competitieverband (inclusief play-offs en beker) dateert van 7 april toen Achilles'29 werd verslagen.Cas Peters, Nick Bakker en Jeroen Veldmate stonden weliswaar gisteren op het trainingsveld, maar of ze vanavond ook spelen is nog onzeker. Bakker viel dinsdag uit met een pijnlijke bilspier, Veldmate miste het bekerduel tegen NEC al vanwege een hamstringblessure en Peters stapte gisteren vroegtijdig van het veld met liesklachten. Josimar Lima (voor Veldmate), Joris Voest (voor Bakker) en Omran Haydary (voor Peters) staan paraat om eventueel te starten.Omdat ook Mario Bilate (herstel vergt nog zeker twee tot drie weken) en Michiel Hemmen (sluit volgende week weer bij de groep aan) nog niet inzetbaar zijn, start Gersom Klok vanavond voor de derde keer op rij als spits. "Ja, ik heb vrijwel alle posities inmiddels wel gehad", lacht Klok. "Maar ik snap de trainer wel. Natuurlijk is het lastig omdat je op elke positie weer moet wennen, maar ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen." Voor Klok is het duel tegen Go Ahead Eagles een bijzonder duel. "Ik heb er natuurlijk gespeeld en een hele mooie tijd gehad. Bovendien ken ik Michel Boerebach heel goed. We hebben regelmatig contact, al gaat het dan vrijwel nooit over voetbal."FC Emmen - Go Ahead Eagles begint vanavond om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Drenthe.