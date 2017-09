Olhaco levert routine in voor jong talent

Olhaco (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleybalmannen van Olhaco uit Hoogeveen beginnen dit weekend aan een hun tweede seizoen in de Topdivisie. Daarmee zijn ze het hoogstspelend team van onze provincie. Vorig seizoen eindigden ze op de negende plaats en wisten ze zich tenauwernood te handhaven op het tweede niveau van Nederland.

Geschreven door Karin Mulder

"Ben van Noorden en Maarten Bisschop zijn vertrokken. Samen goed voor dertig jaar ervaring. Dennis Robben is aangetrokken van buiten. Hij doet het uitstekend. En Yorick Stijker en Thomas Bijl komen over van het tweede. En daar heb ik hoge verwachtingen van. Zij zaten al tegen het eerste aan te hikken en Strijker trainde vorig jaar al veel mee. Daarnaast hebben we met Sander Kemperman en Jeffrey Albertoe natuurlijk ook veel ervaring in het team", verklaart trainer Dennis Luider.



Eerste tegenstander 'het oude Nesselande'

De eerste tegenstander morgenavond is ZVH uit het Zuid-Hollandse Zevenhuizen, vroeger beter bekend als Nesselande. De ploeg trok zich afgelopen seizoen terug uit de eredivisie. "Ik heb geen idee hoe goed ze zijn. Ik heb wel wat beeldmateriaal gezien. Maar ik weet niet welke spelers zijn gebleven. Of er kwalitatief nog een goed team staat, zullen we morgen zien", besluit Luider die in Hoogeveen aan zijn vijfde seizoen begint.