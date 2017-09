Alida's Smulpaleis in Roden wint Ondernemersprijs

Alida's Smulpaleis wint ondernemersprijs Noordenveld (foto: Google Streetview)

RODEN - Alida's Smulpaleis in Roden is uitgeroepen tot Beste Ondernemer van Noordenveld 2017. Tijdens de opening van de jaarbeurs van het Noorden werd dit bekendgemaakt.

De jury was erg onder de indruk van de ondernemers Jan Willems & Alida van Dellen met hun cafetaria aan de Kanaalstraat in Roden.



"Als echte ondernemers weten ze samen met de inmiddels 22 medewerkers mogelijkheden en kansen te zien en keer op keer om te buigen in successen. De betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers wordt door de ondernemers gezien als één van de pijlers van het succes. Met kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel, wordt in het bedrijf voornamelijk gewerkt met verse streekproducten en zoveel mogelijk biologisch afbreekbare materialen." De jury spreekt van een uniek bedrijf.



Kunstenares Miranda Nienhuis uit Nieuw Roden ontwierp en beschilderde naast een bokaal twee lederen schorten voor de winnaars.