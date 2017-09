Buren Gasselternijveen sluiten samen weg af

De Gasselterweg wordt een doodlopende weg (foto: Google Streetview)

GASSELTERNIJVEEN - Aanwonenden van de Gasselterweg in Gasselternijveen zijn het zat met de hardrijders in hun straat. Morgenochtend gaan de buren samen een deel van de straat permanent afsluiten voor autoverkeer.

De straat zal op de kruising met de Burgemeester van Royenstraat veranderen van een doorgaande in een doodlopende weg. Voor auto's tenminste, want fietsers en voetgangers mogen nog wel de doorsteek maken.



Veertig kilometer te hard

De bewoners hebben een tijdje geleden al overlegd met de gemeente Aa en Hunze over mogelijkheden om de weg af te sluiten. "Het is een weg waar je dertig mag, maar auto's rijden er veel te hard. Soms harder dan zeventig kilometer per uur", vertelt aanwonende Willem Tuijt. Ook zouden sommige automobilisten de weg gebruiken voor wedstrijdjes.



Burendag

In het kader van Burendag gaan de buurtbewoners morgen samen de stenen uit het wegdek halen. Er komen graszoden voor in de plaats. Tuijt: "Natuurlijk in goed overleg met de gemeente. Zij werken later de boel af en plaatsen de verkeersborden."