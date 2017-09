Negen basisscholen boeken resultaten in excellentie-traject

HOOGEVEEN - Negen basisscholen hebben vandaag het bord 'deelnemer excellentie traject' gekregen van de provincie.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Er is natuurlijk al een landelijke verkiezing tot excellente school en er zijn ook Drentse scholen die die titel hebben, maar de provincie vindt dat er wel meer scholen zijn die fors boven de norm functioneren en eigenlijk ook een pluim verdienen.



Scholen met een plus

24 basisscholen volgden de afgelopen twee jaar het excellentietraject van de provincie. Daarbij werden leerkrachten en schooldirecteuren gestimuleerd om niet alleen bij elkaar in de keuken te kijken maar ook elkaars scholen te bezoeken om te kijken wat er beter kan, zegt projectleider Margriet Thalens van de Regiegroep Onderwijskwaliteit. "Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zelf meer aan kunnen geven wat ze willen leren en hoe. Dat gaat om eigenaarschap. Tenslotte is een doel om ouders meer bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken."



Kinderkooklokaal

In de tour langs negen basisscholen stopte de provincie tussen de middag bij OBS Het Rasholt in Hoogeveen. Daar werken leerlingen in het Kinderkooklokaal aan een luxe lunch, doen zelf de boodschappen en serveren de lunch ook uit. Zo leren ze over gezond eten maken maar ook rekenen en wat het kost om boodschappen te doen.



Ondernemend leren

"Die methode is ondernemend leren en die hebben we inmiddels in de hele school bij alle vakken toegepast", vertelt directeur Olga Nijmeijer. "Onze werk filosofie is: denk-durf-doe en dat passen we in het hele onderwijs toe."



Gedeputeerde Cees Bijl overhandigde op negen scholen het bordje met de tekst Deelnemer Excellentietraject Drenthe. Die scholen zijn: OBS De Klimtoren in Drogteropslagen, OBS De Bosrand in Kerkenveld, CBS De Heidevlinder in Zuidwolde, OBS Het Rastholt in Hoogeveen, CBS De Vaart in Hoogersmilde, CBS Willem-Alexander in Dalerpeel en de Asser' christelijke basisscholen Het Kompas, De Lichtbaak en Het Krijt.