Noordsche Veld is officieel een archeologisch monument

NORG - Het Noordsche Veld tussen Norg en Donderen is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed officieel benoemd tot archeologisch monument.

Daarmee heeft het natuurgebied van Staatsbosbeheer de status gekregen van Rijksmonument en krijgt het een beschermde status.Het 70 hectare grote Noordsche Veld is rijk aan archeologische resten uit de Steentijd, IJzertijd, Bronstijd en Romeinse tijd. In het gebied liggen Celtic Fields, grafheuvels uit diverse perioden en een hunebed uit de late steentijd.Staatsbosbeheer is blij dat het Noordsche Veld is bestempeld tot archeologisch monument. "We kunnen dit prachtige gebied nu nog beter behouden voor de toekomst", zegt boswachter Albert Broekman. "Nagenoeg alle typisch Drentse landschappen komen in een straal van vijf kilometer rond het Noordsche Veld voor, zoals heide, een beekdal en bossen."Het RTV Drenthe natuurprogramma Roeg! loopt morgen door het Noordsche Veld.