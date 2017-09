Wat is er dit weekend te doen in Drenthe

ASSEN - Wie van cultuur en natuur houdt kan zijn hart ophalen dit weekend. Ook voor de liefhebbers van computerspellen is er deze keer iets bij. Er is weer genoeg te doen in onze provincie. Hier een overzicht van een aantal activiteiten.

Zaterdag tussen 12.00 uur en 16.00 uur is het open dag in alle asielzoekerscentra in Nederland. ook in Assen, Veenhuizen, Hoogeveen en Zweeloo kunt u een kijkje nemen in een azc. Omwonenden en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners en het leven op een azc. Op veel locaties lopen vluchtelingen rond met een koffierugzak om een bakkie te doen met bezoekers. Ook in het ontmoetingscafé is de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn ook rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten.Ook is het zaterdag burendag . Op veel plaatsen zijn buurtbarbecues georganiseerd, koffiemomenten of buitenspeelplannen. Maar u kunt natuurlijk zelf ook eens bij uw buren aanbellen om elkaar zo beter te leren kennen! Kopje koffie en een gebakje erbij, of maak eens samen een wandelingetje door de natuur!Want op zondag is het World Rivers Day. Deze dag wordt wereldwijd de waarde van rivieren gevierd. En hoe kunt u dat beter doen dan met een mooie lange wandeling over de Hondsrug en langs de Hunze. Ook wordt er in het kader van deze dag het festival Hunze World Rivers Day 2017 georganiseerd. Natuur, vismigratie, recreatie en natuurbeleving zullen een grote rol spelen tijdens dit festival. Het is aan de Hunzeweg 30 in Nieuw Annerveen. De entree is 2 euro per persoon.Blijft u liever binnenshuis, dan is er in de TT Hall een sociaal gaming evenement, een zogenoemde LAN-party. Bijna 1400 gamers komen samen om computerspellen te spelen met elkaar. Het thema dit jaar is onderwater en daarom is er een speciale duiktank in de TT Hall gezet. Ook daarin kan een spel gespeeld worden. De LAN-party is op zowel zaterdag als zondag te bezoeken.Dit weekend staat het grensgebied tussen De Wijk en IJhorst bol van kunst, muziek, natuur, smaken en verhalen. U kunt bijvoorbeeld terecht bij het verhalenfestival Oeverloos en het Smaakmakers Festival in De Wijk. Bij het verhalenfestival luistert u naar sprookjes, waargebeurde verhalen, poëzie, cabaret en muziek van singer-songwriters. Bij het Smaakmakers Festival zijn een aantal bijzondere foodtrucks opgesteld. Ook sportievelingen kunnen terecht bij Festival Op Fietse en wie liever iets doet met kunst Grensloos Kunst Verkennen in het Reestdal. Alle activiteiten van de cultuurexplosie kunt u hier nog eens rustig nalezen.Wie wil struinen tussen kraampjes kan zondag terecht in Dieverbrug. Dan is er weer de jaarlijkse najaarsbraderie nabij de Dieversluis. Verschillende standhouders zullen hier aanwezig zijn met onder andere kleding, lederwaren, damestassen, sieraden, hobbymateriaal, brocante en nog veel meer. De aanwezige winkeltjes en horeca zullen ook op deze dag geopend zijn. De markt wordt gehouden van 11.00 uur tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.