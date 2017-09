Toekomst vakantieparken: 'Soms moet je de shovel hanteren'

Buitengoed Blanckenbergh (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema) Een verpauperd vakantiepark (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

ASSEN - Wat doe je tegen permanente bewoning op vakantieparken? Drentse gemeenten worstelen met die vraag.

Dat bleek tijdens een discussie na de presentatie van een onderzoek naar de stand van zaken van de Drentse verblijfsrecreatie.



Rigoureuze maatregelen

"Het gesprek gaat al gauw over permanente bewoning, terwijl het moet gaan over de verbetering van de kwaliteit van de vakantieparken," zei gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Soms moet je er misschien met de shovel overheen of er een natuurgebied van maken."



Volgens onderzoeker Merlijn Pietersma moet je die opties inderdaad niet uitsluiten. Maar hij nodigt Drenthe ook uit om te kijken naar de ontwikkeling van zorgconcepten of sociale huur als mogelijkheid voor de toekomst van minder presterende vakantieparken.



Negen van de 200 parken schaart het onderzoeksbureau onder 'burgemeestersprobleem'. "Daar moet je als overheid ook de stok in de hand durven nemen," zegt Pietersma.



Het kan wél

De discussie over permanente bewoning heeft in het verleden ook gespeeld in Havelte bij Buitengoed Blanckenbergh. Kopers was een permanente bestemming toegezegd, maar een nieuw gemeentebestuur keek daar na de herindeling toch anders naar.



Na 10 jaar gesteggel is permanent wonen daar sinds een paar jaar nu mogelijk. "Als wethouder heb ik de gemeenteraad ervan overtuigd dat je de verantwoordelijkheid voor het riool en de groenvoorziening bij de bewoners moet laten. Dat was nodig om de transformatie van recreatiebestemming naar permanente bewoning mogelijk te maken," zegt Klaas Smidt, wethouder van de gemeente Westerveld.



Daarnaast was een lange adem nodig van de bewoners. "Het begint met een goed plan en een sterk bestuurde Vereniging van Eigenaren," zegt Ernst Mulder, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de appartementen op Blanckenberg. "Die visie moet de leden van de vereniging aanspreken, maar ook de overheid," aldus Mulder.