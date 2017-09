Groeten uit Grolloo: Erik Dekker reed niet op een boterham met kaas

Groeten uit Grolloo over Erik Dekker

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek "Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. In de week van het wereldkampioenschap wielrennen heeft Derksen het over Erik Dekker.









De Warming-Up is iedere vrijdag om 17:16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald. Dekker reed in het dopingtijdperk, maar heeft nooit het gebruik ervan toegegeven. Iets wat Derksen wel kan begrijpen, maar toch: "Dekker wil ons wijsmaken dat hij rondreed op een glas melk en een boterham met kaas. Ik geloof daar niks van", aldus het mirakel uit Grolloo.