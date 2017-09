Ondernemend: TerraCarta maakt gehakt van 'spaghetti aan kabels' in de bodem

HOOGEVEEN - De Nederlandse bodem ligt vol met leidingen en buizen. Er zijn kaarten van, maar die zijn niet optimaal. Het Hoogeveens bedrijf TerraCarta weet er wel raad mee en wordt in heel Nederland ingezet om kabels op te sporen.

Karel Meinen van TerraCarta is te gast in Ondernemend vandaag op TV Drenthe. "We sporen kabels op om graafschade te voorkomen. We hebben detectie apparatuur. Bovendien prikken we met water om kabels op te sporen. Dat kan op een decimeter precies."Er zijn maar weinig bedrijven in Nederland die op dezelfde manier werken als de Hoogeveners. Ze worden in heel Nederland gevraagd. "We zijn een paar jaar geleden met drie man begonnen en we kochten apparatuur om de bodem te scannen. Nu zijn we met dertig man." Meinen zelf komt uit Hollandscheveld.Er lonkt een nieuwe uitdaging voor hem. Dat is de Duitse markt. Daar is de administratie van leidingen in de grond minder goed dan in Nederland. "We zijn voorzichtig bezig." TerraCarta is overigens ook genomineerd voor de titel Drentse Onderneming van het Jaar. Op 4 oktober strijden ze samen met negen andere kandidaten om een plek in de finale.Het bedrijf Arvick is ook zo'n Hoogeveens bedrijf dat zich bezig houdt met techniek. Ze staan in een lijst van 100 meest innovatieve bedrijven van Nederland. "We zijn gespecialiseerd in het gecontroleerd aandraaien van bouten en moeren. We kunnen met onze methode zorgen dat de bout net niet vervormd bij het aandraaien." Daarmee is de constructie sterker en minder kwetsbaar.Concrete voorbeelden zijn windparken op zee. Het bedrijf helpt bij de constructie van de windmolens. Maar ook de verbindingen van de nieuwe achtbaan van attractiepark Slagharen zijn door Arvick getest en gemaakt. De nieuwe achtbaan werd stilgelegd vanwege problemen. Arvick heeft meegeholpen om de constructie sterker te maken.Angelic Bloemberg werkt vanuit huis. Ze heeft zich aangesloten bij de Ondernemersfabriek. Ze wil een stap zetten en vraagt daarbij de experts van de Ondernemersfabriek om te helpen. Bloemberg geeft loopbaanadviezen. "Ik begeleid mensen in wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Er zijn nu voldoende kansen voor mensen die een nieuwe baan willen. Je netwerk is het belangrijkste."Ondernemend is te zien op TV Drenthe.