Liveblog: FC Emmen sterker dan Eagles, maar nog geen goal

VOETBAL - FC Emmen hoopt vanavond in eigen stadion de ongeslagen status in de competitie vast te houden, maar na vier gelijke spelen is de formatie van trainer Dick Lukkien wel weer toe aan een zege.

Bovendien is het al even geleden dat Emmen voor het laatst een officieel duel op eigen bodem won. De laatste was op 7 april, tegen Achilles'29.Tegenstander Go Ahead Eagles kent een dramatische start van het seizoen. De cub uit Deventer, die vorig seizoen degradeerde uit de eredivisie, won nog een enkel duel en staat met 3 uit 5 op de 17e plaats. In de beker had Go Ahead Eagles wel succes, want er werd met 1-3 gewonnen bij Barendrecht.FC Emmen start vanavond in de volgende opstelling:FC Emmen - Go Ahead Eagles is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog: